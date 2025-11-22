Juventus, Spalletti fa mea culpa: "Ho fatto entrare troppo tardi Openda e David"

Era amareggiato Luciano Spalletti, dopo il pareggio in casa della Fiorentina. La sua Juventus continua a soffrire di pareggite e dopo l'1-1 del Franchi, il tecnico bianconero ha così commentato:

Come mai la Juventus non riesce a far qualcosa di diverso?

"La prima cosa da fare è tornare a vincere perché vogliamo tornare a ottenere i tre punti. Senza vittoria subisci la pressione e il dovere ti ingabbia, ma noi dobbiamo voler ritrovare il successo. Siamo noi che dobbiamo voler vincere, non chi ci dice che dobbiamo farlo perché abbiamo questa maglia pesante addosso".

Perché così pochi minuti per Openda e David?

"Ha ragione lei, li ho fatti entrare troppo tardi".

Su quali aspetti lavorerà nei prossimi giorni in vista della Champions

"Su tutti e due, consapevoli che dobbiamo giocare un calcio diverso. Dobbiamo rimetterci a posto sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo fare cose di un livello diverso rispetto a ciò che già stiamo facendo"