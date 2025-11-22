Il bomber a sorpresa lancia il Bologna in vetta: c'è gioia anche per Bernardeschi, 3-0 a Udine

Il Bologna è in testa al campionato, sul campo dell'Udinese risultato finale di 0-3.

Orsolini sbaglia un rigore e segna in fuorigioco - Per il Bologna è l'occasione di andare a prendersi, anche se solo momentaneamente, il 1° posto in classifica in Serie A, per farlo deve vincere. A cominciare meglio nella contesa è però l'Udinese, che va subito a sfiorare un gol con il rientrante numero nove Davis. Nella prima fase di primo tempo sono i padroni di casa a gestire meglio, andando avanti a folate offensive, ma al termine della frazione è il Bologna a flirtare maggiormente col gol. E ad andarci a un passo due volte, sempre con Orsolini. Il numero 7 va a calciare dal dischetto al 41', dopo un fallo di mano di Ehizibue su tiro di Pobega, ma viene ipnotizzato da Okoye. Nel recupero Orsolini avrebbe poi trovato anche il modo di rimediare, lanciato da solo verso la porta da un lancio di Miranda, ma partiva in fuorigioco. Gol annullato e 0-0 all'intervallo.

Pobega fa il bomber e lancia il Bologna al vertice - Nella ripresa ci si aspetta la reazione di un'Udinese messa alle corde nel finale della frazione inaugurale, ma è invece il Bologna a tornare in campo con le idee più chiare. E con un Pobega famelico, che con due reti una segnata a 6 minuti di distanza dall'altra, mette il lucchetto al successo rossoblù. Prima finalizza alla grande un servizio di Orsolini in area di rigore, poi approfitta con cinismo e qualità di una palese incertezza di Okoye in fase di uscita, anticipando Karlstrom e insaccando lo 0-2 che spiana la strada ai rossoblù. Poco più tardi, fatti i primi cambi, ci sarebbe anche il pallone del tris, offerto da Zortea a Fabbian che cestina da due passi. Poco male: il finale è pura gestione del Bologna, che trova anche lo spazio per il tris e il primo gol segnato da Bernardeschi in questa stagione.

Rivivi Udinese-Bologna con TMW