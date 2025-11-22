Fantacalcio, 12^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 12^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Napoli-Atalanta)
A:
B:
C: De Ketelaere, Lookman, Samardzic, Carnesecchi, Scamacca
D: Bernasconi, Kossounou, Brescianini, Ahanor, Zappacosta, Hien, Ederson, Zalewski, Bellanova, Pasalic, Sulemana K, Krstovic
E: Sportiello, Musah, Djmsiti, Kolasinac
BOLOGNA (Udinese-Bologna)
A: Orsolini
B: Castro, Odgaard
C: Ravaglia, Heggem, Miranda, Lucumi
D: Lykogiannis, Moro, Bernardeschi, Pobega, Casale, Ferguson, Zortea, Fabbian, Vitik, Dallinga, Dominguez
E: Ilic, Sulemana I., De Silvestri
CAGLIARI: (Cagliari-Genoa)
A:
B: Palestra
C: Esposito Se., Felici, Caprile, Luperto, MIna
D: Gaetano, Folorunsho, Luvumbo, Adopo, Prati, Idrissi, Kilicsoy, Liteta, Borrelli, Deiola
E: Pavoletti, Zappa, Rodriguez, Rog, Pintus, Ciocci, Radunovic
COMO (Torino-Como)
A: Paz
B:
C: Butez, Ramon, Caqueret, Perrone, J. Rodriguez, Diego Carlos, Addai
D: Morata, Posch, Kuhn, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Da Cunha, Douvikas, Valle
E: Baturina, Van der Brempt
CREMONESE (Cremonese-Roma)
A:
B:
C:
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo, Vardy, Baschirotto, Vandeputte, Terracciano,Bonazzoli
E: Bianchetti, Ceccherini, Folino, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Fiorentina-Juventus)
A:
B: Kean
C: Gudmudsson, De Gea
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Dzeko, Ndour, Fortini, Mandragora, Dodo,
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Cagliari-Genoa)
A:
B:
C: Norton-Cuffy, Martin, Malinovskyi
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Ekuban, Vitinha, Messias, Cornet, Vasquez, Ekhator, Ostigard, Thorsby
E: Sabelli, Vogliacco, Cuenca, Gronbaek, Venturino, Stanciu, Marcandalli
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Parma)
A:
B:
C: Giovane, Belghali
D: Montipo, Orban, Bernede, Bradaric, Gagliardini, Bella - Kotchap, Harroui
E: Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Slotsager, Kastanos, Cham, Frese, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati
INTER (Inter-Milan)
A: Lautaro, Calhanoglu, Thuram
B: Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic
D: Zielinski, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Bisseck
E: Diouf, Luis Henrique
JUVENTUS (Fiorentina-Juventus)
A: Vlahovic
B: Yildiz
C: Gatti, Conceicao, , Openda, Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Kalulu,
D: David, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti, Locatelli, Kelly, Cabal
E:
LAZIO (Lazio-Lecce)
A: Zaccagni
B: Provedel
C: Gila, Isaksen, Dia, Basic
D: Marusic, Cataldi, Vecino, Belhayane, Lazzari, Provstgaard, Pellegrini Lu., Guendouzi,, Pedro, Tavares
E: Patric, Noslin, Mandas
LECCE (Lazio-Lecce)
A:
B:
C: Berisha,
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil, Tiago Gabriel, Falcone
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh, Pierret
MILAN (Inter-Milan)
A: Leao, Pulisic
B: Maignan, Saelemaekers, Modric
C: Gabbia, Pavlovic
D: Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Estupinan, Tomori, Fofana
E: Odogu, Balentien, Terracciano, Athekame, De Winter
NAPOLI (Napoli-Atalanta)
A: Mc Tominay
B: Hojlund
C: Savic
D: Olivera, Elmas, Juan Jesus, Noa Lang, Gutierrez, Rrahmani, Beukema, Lucca, Lobotka, Politano, Buongiorno, Neres, Di Lorenzo
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino
PARMA (Hellas Verona-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè, Delprato, Valeri
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ordonez, Sorensen
E: Troilo, Balogh, Djuric, Benedyczak, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti
PISA (Sassuolo-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Nzola, Tourè
E: Scuffet, Piccinini, Mbambi, Hojholt, Meister, Lorran, Angori, Denoon, Buffon, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli,
ROMA (Cremonese-Roma)
A: Soulè, Svilar
B: Konè, Mancini, Cristante
C: Hermoso, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo
D: Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli
SASSUOLO (Sassuolo-Pisa)
A: Berardi
B: Laurientè, Pinamonti, Thorstvedt
C: Matic, Muric, Kone, Doig, Idzes
D: Fadera, Vranckx, Candè, Coulibaly W., Walukiewicz
E: Lipani, Turati, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal
TORINO (Torino-Como)
A:
B:
C:
D: Ngonge, Asllani, Coco, Gineitis, Maripan, Lazaro, Casadei, Adams, Vlasic, Paleari, Nkounkou, Anjorin, Ismajli
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Masina, Nije, Zapata, Israel, Abhouklal
UDINESE (Udinese-Bologna)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Ehizibue, Lovric, Kabasele, Bayo, Buksa, Okoye, Karlstrom, Bravo, Davis
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.