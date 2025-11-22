Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”

Il Bra conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto salvezza contro il Pontedera e Fabio Nisticò, soddisfatto ma realista, analizza così la prova dei suoi: “La prestazione è stata sovrumana da parte dei ragazzi. Era quello che avevo chiesto: ero stufo dei complimenti, nel calcio servono i punti. In una gara determinante per accorciare la classifica, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario”.

Nonostante la vittoria, l’emergenza infortuni continua a pesare: “Mi spiace perché non riusciamo mai a goderci una vittoria. A Rimini avevamo perso Minai, Sinani e Nesci e ancora oggi non li ho. Oggi si sono fatti male anche Fiordaliso e Pautassi: Fiordaliso sembra meno grave, su Matteo attendiamo gli esiti. Questa vittoria è per tutto il gruppo, che mi sta dando una disponibilità incredibile”.

Nisticò ha evidenziato la crescita mentale dopo la buona prestazione di Arezzo: “L’approccio è stato cattivo, anzi di più. Aggredivamo in tre-quattro su ogni palla. Questo è il nostro marchio e dobbiamo portarlo ovunque. Abbiamo tenuto la porta inviolata, fondamentale soprattutto quando vai in vantaggio: in passato abbiamo lasciato punti con partite già indirizzate”.

Infine, il tecnico ha commentato l’episodio del pallone entrato in campo nei minuti finali: “Non ci appartiene. Il ragazzo del 2007 è stato rimproverato: preso dall’enfasi ha commesso una leggerezza. Me ne prendo la responsabilità e chiedo scusa, ma non ha influito sul risultato”.