Serie C, i risultati delle 19:30: tanti pareggi, vincono Pianese e Picerno
Si sono concluse le cinque sfide di Serie C iniziate alle 17:30, con risultati importanti in chiave classifica e qualche sorpresa nei finali. Nel Girone A arrivano due pareggi. La Virtus Verona e la Triestina si annullano sullo 0-0 in una gara molto tattica, mentre la Dolomiti Bellunesi rimonta l’Arzignano fino al 2-2 grazie al gol di Clemenza nel finale, che evita la sconfitta agli ospiti.
Nel Girone B termina in parità anche Ravenna–Gubbio, con botta e risposta tra Di Marco e La Mantia. Vittoria invece per la Pianese, che supera il Forlì in condizioni quasi estreme: la fitta nevicata caduta su Piancastagnaio ha reso il match complicatissimo, ma i padroni di casa hanno comunque portato a casa i tre punti.
Nel Girone C colpo grosso del Picerno, che espugna Monopoli con un netto 2-0 firmato dalla doppietta di Abreu, decisivo nel regalare agli ospiti una vittoria pesante in ottica playoff.
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Virtus Verona – Triestina 0-0
Arzignano Valchiampo – Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (DB), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' Clemenza (DB)
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella
Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, AlbinoLeffe 16**, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14*, Dolomiti Bellunesi 14, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 12*, Triestina -8
* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocata
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Sabato 22 novembre
Ravenna -Gubbio 1-1 1' Di Marco (G), 33' La Mantia (R)
Pianese-Forlì 3-2 32'/56' Bellini (P), 34' Bertini M. (P), 75' aut. Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Pianese 20*, Gubbio 19, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2
* una partita in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Sabato 22 novembre
Monopoli – Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza
Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 17**, Team Altamura 16, Cavese 16*, Giugliano 15, Latina 14*, Picerno 13, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11.
* una partita in meno
** due partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva