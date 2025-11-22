Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con LookmanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Atalanta (Sabato 22 novembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Napoli
Antonio Conte deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo: dopo il grave stop di De Bruyne, si è ferma anche Anguissa e Gilmour non riesce a rientrare. L’emergenza a in mediana fa si che il tecnico stia valutando un cambio di rotta tattico. L’idea allo studio è il passaggio al 3-4-3. In porta resterebbe Milinkovic-Savic, con una difesa a tre formata da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus (ballottaggio con Beukema). Sulle corsie esterne agirebbero Di Lorenzo e Gutierrez, mentre la coppia centrale sarebbe composta da Lobotka e McTominay. Davanti Hojlund e Politano sembrano sicuri del posto, mentre resta aperto il ballottaggio tra Neres ed Elmas per completare il tridente. Da valutare anche la possibilità Lang, ma più indietro al momento rispetto agli altri. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva l'Atalanta
L’Atalanta riparte da Palladino dopo l’esonero di Juric, dove ad attenderla ci sarà il Napoli Campione d’Italia. 3-4-2-1 per la squadra dell’ex tecnico viola. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Ahanor, Hien e un primo ballottaggio tra Kossounou e Djimsiti; a centrocampo confermato Ederson con Pasalic leggermente favorito su De Roon; Bellanova verrà schierato a destra con Zappacosta a sinistra. Davanti possibile tridente con De Ketelaere, Lookman e Scamacca a contendersi una maglia da titolare. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Articoli correlati
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Crisi di talenti in Italia? L'ex Anderlecht Sarcì: "No, il problema è la formazione"... Crisi di talenti in Italia? L'ex Anderlecht Sarcì: "No, il problema è la formazione"
Altre notizie Probabili formazioni
Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola... Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per... Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con... Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia... Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini... Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini
Hellas Verona-Parma, le probabili formazioni: mister Cuesta si affida a Corvi tra... Hellas Verona-Parma, le probabili formazioni: mister Cuesta si affida a Corvi tra pali
Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman... Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda... Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Allegri poteva allenare l'Inter: "Lo sanno tutti, dovevo scegliere tra loro, la Juve e il Real"
Immagine top news n.2 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.3 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.4 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.5 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.7 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese-Roma, i convocati di Nicola: recuperati Pezzella e Grassi
Immagine news Serie A n.2 Thiago Silva accostato a un ritorno al Milan, Allegri: "Per il mercato c'è la società..."
Immagine news Serie A n.3 Verona, tridente Orban, Giovane e Mosquera? Zanetti: "Valuto, non mi piace improvvisare"
Immagine news Serie A n.4 Ancora Pobega! Doppietta in 6 minuti dell'ex Milan e 2-0 per il Bologna con l'Udinese
Immagine news Serie A n.5 Cagliari in vantaggio sul Genoa: prima doppietta in Serie A per Borrelli
Immagine news Serie A n.6 Parma, tifosi presenti al Mutti Training Center per caricare la squadra: le immagini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i biancoscudati, Andreoletti vara Ghiglione dal 1'
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "Quella contro la Samp è una gara in cui mettere l'elmetto. Lo faremo"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Col SudTirol serve consapevolezza. Non dobbiamo aver paura di esser bravi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 13ª giornata: ancora Tiritiello per l'Entella. Avanti anche l'Empoli ad Avellino
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Con lo Spezia uno scontro salvezza, ma serve mantenere la calma"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Monza completo sotto tutti gli aspetti, ma sapremo far leva sul nostro valore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare dopo 45'
Immagine news Serie C n.3 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.5 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…