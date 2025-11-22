Gollonzo Aaron Martin da 47 metri: in 20 anni nessuno al Genoa ha segnato da più distante
Per una volta Elia Caprile è andato in difficoltà: dopo mesi da supereroe, l'estremo difensore del Cagliari ha mostrato un paio di incertezze nel rocambolesco pareggio dei sardi contro il Genoa.
Dapprima è stato graziato dal fuorigioco di Ekhator sulla rete di Colombo, dove non era stato perfetto, poi però dopo pochi minuti ha valutato male la traiettoria su un cross di Aaron Martin, che lo ha scavalcato insaccandosi in rete.
Come segnalato dai dati Opta, il gol di Aarón Martín è arrivato addirittura da una distanza di 47 metri: si tratta della rete dalla distanza più lunga siglata in questa stagione di Serie A, almeno fino a qui. Al contempo si tratta anche della marcatura dalla distanza maggiore realizzata del Genoa nel massimo campionato da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).