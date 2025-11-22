Napoli, Manna: "Dimissioni Conte? Situazioni strumentalizzate, siamo tranquilli"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Atalanta: "C'è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate ma va bene così. I confronti sono naturali, ci sono anche quando si vince. Abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una squadra forte. Siamo pronti per ripartire".

Cosa intende per strumentalizzazione?

"Ci sono state tante voci, si è parlato anche di dimissioni dell'allenatore ma il mister ha lanciato un segnale di allarme per alzare l'asticella e il livello di tensione di tutti quanti e non ci vedo niente di male. Siamo sempre stati uniti, coesi e compatti: il nostro è un gruppo serio, con dei valori, lo abbiamo dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno. Siamo tranquilli".

Neres e Lang titolari per essere più produttivi sotto porta?

"E' più un tema di necessità perché non abbiamo centrocampisti, ci sono sono Elmas e Vergara in panchina. Abbiamo avuto una moria in quel reparto, quando ci sono gli infortuni arrivano sempre nella stessa zona del campo. Oggi Lang ha la possibilità di giocare da titolare, per la seconda volta in stagione, ci aspettiamo risposte, deve ripagare la fiducia del mister sul campo come tutti gli altri".