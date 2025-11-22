Giugliano, società furiosa: "Arbitraggio disastroso, ecco l'elenco dei torti contro il Casarano"

Casarano corsaro sul campo del Giugliano in occasione del match valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, ma un finale ad alta tensione quello che si è visto, con la società gialloblù che, alla sua seconda sconfitta casalinga consecutiva, ha alzato la voce lamentando un arbitraggio molto negativo da parte del signor Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, ritenuto uno dei responsabili del ko.

A dichiarare tutto, in esclusiva a tuttoc.com, il vice presidente del club Renato Mazzamauro: "Siamo stati molto penalizzati. 2 rigori non dati entrambi clamorosi. Il primo per evidentissimo fallo di mano del difensore del Casarano sul tiro del classe 2007 Esposito. C'è stata una chiamata all’FVS , nonostante ciò l’arbitro ha negato il rigore. Nel secondo caso fallo da dietro di un difensore del Casarano che, con il piede sinistro, aggancia irregolarmente Njambè. Ma non è finita qui. Manca un rosso a Maiello per fallo di reazione, visto che il loro centrocampista colpisce con una testata al volto il classe 2006 Forciniti. E, come se non bastasse, il terzo goal era da annullare per fallo evidente di Guastamacchia su Improta. Il quarto uomo aveva segnalato l'irregolarità, ma non è stato ascoltato".

È poi reso noto che il Giugliano protesterà ufficialmente con il designatore Orsato, tanto che starebbe già preparando un esposto utile a documentare una serie di torti subiti nell'arco dei 90 minuti. E non solo.