Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte

Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:34Serie B
Andrea Carlino

Risultato finale: Padova-Venezia 0-2

PADOVA
Fortin 6 - Attento nelle uscite alte e reattivo sui palloni pericolosi, l'estremo difensore biancoscudato compie interventi importanti, respingendo le conclusioni di Compagnon e opponendosi con prontezza sulla linea alla deviazione di Doumbia. Sul gol di Busio non può nulla, così come sul rigore di Yeboah, dove intuisce la traiettoria ma non riesce a intercettare.

Faedo 6 - Dimostra personalità inserendosi centralmente e concludendo dal limite, impegnando Stankovic in una deviazione in corner. Gestisce con ordine la posizione nella linea difensiva a tre e mantiene la concentrazione per tutta la gara, cercando di limitare gli spazi agli attaccanti ospiti. dall’89’ Favale s.v.

Sgarbi 5,5 - Lavora con impegno in area per trovare Bortolussi, servendo l'attaccante in una situazione promettente poi vanificata dal fuorigioco. Soffre la velocità e i movimenti degli attaccanti del Venezia, faticando a mantenere la posizione in diverse circostanze durante il match.

Perrotta 5 - Protagonista di un intervento in ritardo su Yeboah che gli costa il cartellino giallo e viene richiamato più volte dall'arbitro per la sua irruenza. Fatica a contenere la rapidità degli avversari e risulta spesso in difficoltà nelle chiusure, mostrando ritardo nelle letture difensive.

Capelli 6 - Presidia la fascia con attenzione e dimostra applicazione tattica nelle due fasi, contribuendo al pressing alto che limita le uscite del Venezia. Mantiene la posizione con diligenza e cerca di supportare l'impostazione della manovra offensiva, pur senza produrre occasioni significative.

Fusi 5,5 - Centrocampista richiamato dall'arbitro per scorrettezze che gli costano il cartellino giallo, appare nervoso e falloso in diverse occasioni. Fatica a trovare i tempi giusti negli interventi e non riesce a dettare il ritmo alla manovra, risultando spesso impreciso nelle giocate.

Harder 5,5 - Prestazione opaca del centrocampista, che non riesce a incidere nella costruzione del gioco e appare poco presente nei momenti cruciali della partita. Sostituito nel finale per cercare maggiore spinta offensiva, lascia il campo senza aver lasciato tracce significative sulla gara. dal 78’ Crisetig s.v. - Entra e viene subito ammonito per un intervento falloso,

Barreca 5 - Autore del fallo da rigore che spiana la strada al raddoppio ospite, l'esterno sinistro atterra Yeboah in area dopo essere stato saltato nettamente. Offre comunque qualche spunto interessante in fase offensiva con cross insidiosi, ma la macchia del penalty pesa sul giudizio complessivo. dall’89’ Belli s.v.

Ghiglione 6 - Produce un cross insidioso che supera il portiere ospite ma termina fuori di poco, guadagnando un calcio d'angolo. Sulla fascia destra si muove con continuità cercando di creare superiorità numerica, pur non riuscendo a incidere in maniera decisiva sullo sviluppo offensivo. dal 57’ Buonaiuto 6 - Entra e si fa subito notare con una conclusione a botta sicura su cross di Barreca, trovando però la risposta pronta di Stankovic.

Bortolussi 6,5 - Protagonista della prestazione biancoscudata, l'attaccante si distingue con giocate di grande qualità: ottimo stop in area seguito da girata potente respinta da Stankovic, poi nel finale un sombrero su Schingtienne con conclusione al volo parata ancora dall'estremo difensore ospite. Sfiora il gol in più occasioni dimostrando classe cristallina.

Seghetti 5,5 - Prestazione nervosa dell'attaccante, ammonito per un fallo su Busio che accende qualche scintilla in campo. Non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva e appare isolato nel reparto avanzato, faticando a dialogare con i compagni prima della sostituzione. dal 57’ Gomez 6 - Esordio emozionante per il campione del mondo con l'Argentina, accolto dal boato dello stadio Euganeo. Tenta una conclusione di esterno sinistro che termina ampiamente a lato, ma porta esperienza e qualità negli ultimi trenta minuti.

Matteo Andreoletti 5,5 - Schiera una formazione ordinata che alza il pressing e dimostra conoscenza dell'avversaria, ma la squadra appare confusa dopo lo svantaggio e non trova le contromisure adeguate. I cambi non producono l'effetto sperato e il Padova non riesce a impensierire seriamente il Venezia, subendo il raddoppio su rigore nella ripresa.

VENEZIA
Stankovic 7 - Protagonista con parate decisive: vola a deviare in angolo la girata potente di Bortolussi, respinge la conclusione a botta sicura di Buonaiuto e nel finale si oppone ancora all'acrobatica di Bortolussi. Attento anche in uscita, legge tutto su un pericoloso retropassaggio sbagliato di Busio e interviene in scivolata per evitare guai.

Schingtienne 6 - Solido nelle chiusure, offre una sponda di testa che innesca Fila in una buona occasione offensiva. Viene superato nel finale dal sombrero di Bortolussi, ma riesce a recuperare la posizione evitando conseguenze pericolose per la retroguardia lagunare.

Svoboda 6,5 - Prestazione attenta del centrale, che controlla con efficacia gli attaccanti avversari e mantiene l'ordine nella linea difensiva a tre. Preciso nelle chiusure e nei raddoppi di marcatura, non concede spazi agli avversari e contribuisce alla solidità del reparto arretrato arancioneroverde.

Franjic 6 - Schierato titolare al posto di Sverko, il difensore gestisce con ordine la propria zona ed è attento nelle letture preventive. Costretto però a uscire per un problema fisico al 70', lasciando il campo quando la partita era ormai indirizzata. dal 70’ Sverko 6 - Ordinato nel finale di match.

Hainaut 6,5 - Prezioso in fase difensiva, ferma con efficacia Ghiglione sul secondo palo impedendogli la conclusione. Segna un gol di testa su perfetto taglio servito da Compagnon, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Contribuisce con attenzione alla fase di contenimento.

Kike Perez 6 - Gestisce con personalità il pallone a centrocampo, calciando punizioni insidiose e servendo palloni morbidi per i compagni. Ammonito per un intervento falloso nella ripresa, viene sostituito per preservarne la condizione fisica. dal 70’ Duncan s.v.

Busio 8 - Assoluto protagonista del match, sblocca il risultato al 9' con un potente destro dal limite dopo aver recuperato palla e scambiato con Yeboah. Elemento fondamentale sia nella fase di costruzione che in quella di contenimento, il centrocampista americano recupera palloni preziosi a centrocampo e detta i tempi della manovra con incisività e qualità. Provoca anche il rigore del raddoppio servendo Yeboah.

Doumbia 6,5 - Dinamica e propositiva, tenta una conclusione acrobatica sugli sviluppi di un corner che termina di poco sopra la traversa. Approfitta di un errore in impostazione del Padova per inserirsi in area, chiuso dalla difesa prima del cross. Offre anche una deviazione pericolosa sottoporta, neutralizzata da Fortin sulla linea.

Compagnon 6,5 - Si distingue sulla fascia destra con giocate di qualità che contribuiscono positivamente alla fase offensiva, tentando un sinistro potente dalla distanza respinto da Fortin. Serve un taglio perfetto a Hainaut per il gol annullato per fuorigioco, dimostrando visione di gioco. Ammonito per simulazione, viene sostituito nell'intervallo per scelta tecnica. dal 46’ Sagrado 6 - Entra nella ripresa e offre freschezza sulla corsia, contribuendo a mantenere il controllo della gara.

Yeboah 7,5 - Devastante per velocità e tecnica, arriva al fondo in più occasioni e sfiora il gol con una conclusione forte respinta da Fortin in corner. Scambia con Busio nell'azione del vantaggio e nella ripresa si procura e trasforma il rigore del 2-0, angolando dagli undici metri nonostante l'intuizione di Fortin. Protagonista assoluto della vittoria lagunare. dall’82’ Bohinen s.v.

Fila 6 - si muove con generosità nel reparto offensivo, concludendo di testa alto sopra la traversa su sponda di Schingtienne. Impegnato anche in fase difensiva per aiutare la squadra, viene sostituito nel secondo tempo per dare maggiore peso all'attacco. dal 68’ Adorante 6 - Entra e prova una conclusione a giro da lontano bloccata da Fortin, offrendo fisicità e presenza in area.

Giovanniu Stroppa 7 - Scelte tattiche vincenti con l'inserimento di Franjic in difesa e Compagnon sulla sinistra, costruendo una squadra equilibrata che controlla il gioco fin dall'avvio. Il Venezia aggredisce alto, recupera palloni preziosi e sfrutta al meglio le ripartenze, gestendo il vantaggio con intelligenza e raddoppiando nella ripresa. Gestione oculata anche dei cambi.

Articoli correlati
Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Serie B, il Venezia vince sul Padova al 45': decide un gol di Busio dopo nove minuti... Serie B, il Venezia vince sul Padova al 45': decide un gol di Busio dopo nove minuti
Serie B, 13ª giornata: rotonda vittoria dell'Empoli. Il Palermo trova il pari a Chiavari... Serie B, 13ª giornata: rotonda vittoria dell'Empoli. Il Palermo trova il pari a Chiavari
Altre notizie Serie B
Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte... Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte
Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"... Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"
Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone
Carrarese, Calabro: "Non siamo stati incisivi, c'erano i presupposti per passare... Carrarese, Calabro: "Non siamo stati incisivi, c'erano i presupposti per passare in vantaggio"
Ancora lui, il difensore goleador! Virtus Entella, sì: è proprio bello quando segna... Ancora lui, il difensore goleador! Virtus Entella, sì: è proprio bello quando segna Tiritiello
Serie B, il Venezia vince sul Padova al 45': decide un gol di Busio dopo nove minuti... Serie B, il Venezia vince sul Padova al 45': decide un gol di Busio dopo nove minuti
Empoli, Dionisi: "Vittoria che fa bene al morale, importante aver approcciato bene"... Empoli, Dionisi: "Vittoria che fa bene al morale, importante aver approcciato bene"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
5 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Bologna primo e senza vertigini. Il Genoa rosicchia un punto
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Il bomber a sorpresa lancia il Bologna in vetta: c'è gioia anche per Bernardeschi, 3-0 a Udine
Immagine top news n.3 Il Cagliari non sa più vincere, De Rossi mister X: il Genoa strappa un rocambolesco 3-3
Immagine top news n.4 Allegri poteva allenare l'Inter: "Lo sanno tutti, dovevo scegliere tra loro, la Juve e il Real"
Immagine top news n.5 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.6 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.7 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Caprile: "Ho sbagliato sul terzo gol, mi prendo le responsabilità"
Immagine news Serie A n.2 Thuram o Bonny al fantacalcio? Chivu in dribbling: "Io non ci gioco"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Giulini: "Preso tre gol un po' da polli. Combattuto fino alla fine"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Borrelli: "Due gol fotocopia, ho sfruttato altezza. Guardiamo avanti con positività"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, da Ilic a Fabbian fino ad arrivare a Fagioli: tutte le idee per il mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.6 Napoli, altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei: vibrazioni avvertite anche al Maradona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte
Immagine news Serie B n.2 Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Non siamo stati incisivi, c'erano i presupposti per passare in vantaggio"
Immagine news Serie B n.6 Ancora lui, il difensore goleador! Virtus Entella, sì: è proprio bello quando segna Tiritiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 19:30: tanti pareggi, vincono Pianese e Picerno
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, società furiosa: "Arbitraggio disastroso, ecco l'elenco dei torti contro il Casarano"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, sfida da dentro o fuori per Liverani contro la Juventus NG. Pettinari verso il forfait
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i parziali delle 17:30: vince la Pianese, in parità la sfida tra Ravenna e Gubbio
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare dopo 45'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…