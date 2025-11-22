Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche

Si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che domani metterà in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma, infatti, se la vedrà con il Como Women, che in caso di vittoria potrebbe agganciare la truppa giallorossa in testa. Il tutto con il Napoli che sta mettendo pressioni alle formazioni in alto

Proprio la squadra campana, ha quest'oggi aperto le danze della giornata battendo il Genoa, nel lunch match che si è giocato alle 12:30, ma la A femminile è poi proseguita con il confronto delle ore 15:00, che ha contrapposto due neopromosse Ternana e Pama: 0-0 il risultato finale del match giocato a Narni, che conferma per altro una statistica curiosa per la formazione ducale. Il Parma, considerando anche la precedente esperienza in Serie A, non ha mai vinto in trasferta.

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Già giocate

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Como Women-Roma

Ore 12:30 - Lazio-Inter

Ore 15:00 - Juventus-Fiorentina

Ore 15:30 - Milan-Sassuolo

Classifica - Roma 15, Napoli Women 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Parma 7*, Inter 6, Genoa 6*, Sassuolo 5, Ternana Women 4*

*una gara in più