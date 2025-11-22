Cavese, Prosperi: "Atalanta U23 di qualità impressionante, finirà nelle prime posizioni"

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta U23, il tecnico della Cavese Fabio Prosperi presenta un avversario che definisce di altissimo livello. “L’Atalanta U23 ha una qualità impressionante e giocatori che tra qualche anno vedremo su palcoscenici importanti. È una squadra molto forte, reduce da stagioni in cui è arrivata a giocarsi la Serie B ai playoff. All’inizio hanno impiegato un po' per trovare la quadra, complici anche gli impegni con la prima squadra, ma ero sicuro che sarebbero risaliti e li vedo destinati a chiudere nelle prime posizioni”.

Le condizioni del terreno potrebbero incidere sulla gara: “Il campo potrebbe essere più pesante del solito, ma questo sarà un problema per entrambe. Domani è previsto sole, ma la settimana è stata meteorologicamente difficile”.

Sul fronte Cavese, Prosperi fa il punto sugli indisponibili: “Devo ancora fare le scelte, sto valutando varie situazioni legate ai problemi che abbiamo. Piana è fuori, anche se l'infortunio è meno grave del previsto. Macchi ha una distorsione alla caviglia, Diarrassouba è squalificato. Mancano anche Peretti, Natali e Lamberti”.

Un messaggio chiaro alla squadra: “Non possiamo permetterci di sottovalutare nemmeno un allenamento, figuriamoci una partita come questa. Proveremo a fare la miglior gara possibile”.