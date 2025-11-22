Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Si è concluso il match tra Padova e Venezia con il successo della formazione ospite per 2-0. Un gol per tempo per i lagunari: segna prima Busio in avvio di gara, poi Yeboah su rigore alò 67’. Con questo risultato il Venezia si porta a quota 22, mentre il Padova resta fermo a 14 punti. Di seguito il riepilogo del match:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Padova-Venezia 0-2
9’ Busio, 67’ rig Yeboah
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 22*
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14*
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più