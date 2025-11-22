Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni
Un primo tempo ricco di gol, ribaltamenti e occasioni quello andato in scena al San Nicola, dove Bari e Frosinone chiudono i primi 45 minuti sul parziale di 2-3. Ritmi altissimi fin dalle prime battute, con il Bari subito pericoloso: al 5' Moncini spreca da posizione invitante dopo un’ottima iniziativa di Castrovilli. I biancorossi trovano anche il gol con Pagano al 9', imbeccato da Gytkjaer, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco.
Il Frosinone risponde immediatamente e all’11' passa: Monterisi lancia Raimondo, che di testa batte Cerofolini e porta avanti gli uomini di Alvini. Il Bari reagisce e trova l’1-1 al 21' grazie a una splendida punizione di Verreth che si infila sotto l’incrocio. La gara resta apertissima, ma il Frosinone sfrutta al meglio i calci piazzati. Al 27' Bracaglia trova il 2-1 con un preciso colpo di testa sul primo palo, su corner di Calò. Gli ospiti sfiorano anche il tris al 38' con Koutsoupias, fermato dal palo dopo una deviazione ravvicinata.
Il 3-1 però arriva poco dopo, al 43': Ghedjemis finalizza un’altra ripartenza perfetta e firma un primo tempo da applausi per i giallazzurri. Sembra finita, ma Castrovilli rimette tutto in discussione al 45+3 con una splendida azione personale chiusa da un destro preciso nell’angolino.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Padova-Venezia 0-2
9’ Busio, 67’ rig Yeboah
Ore 19:30 - Bari-Frosinone 2-3 (in corso
12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 22*
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14*
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più