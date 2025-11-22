Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli

Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta CastrovilliTUTTO mercato WEB
Fares Ghedjemis
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 22:18Serie B
Stefano Scarpetti

Bari-Frosinone: Risultato finale 2-3

BARI

Cerofolini 5.5- Non appare reattivo sulla rete del momentaneo 2-1 di Bracaglia, per il resto non ha responsabilità particolari. Quello dei ciociari – soprattutto nel primo tempo – è un bombardamento, nel finale si porta in avanti in maniera generosa a caccia del pareggio.

Meroni 6- L’unico a salvarsi nella retroguardia pugliese presa da assalto dagli arrembanti esterni di Alvini. Soffre la velocità di Kvernadze poi però con il passar dei minuti riesce a prendere le misure, dando il suo apporto anche in fase offensiva.
Vicari 5 – Perde nettamente il duello aereo con Bracaglia nella rete del 2-1 mentre nel terzo gol dei ciociari è fuori posizione. Al suo ritorno in campo dopo alcune settimane di assenza va spesso in affanno. Dal 80’ Cerri SV

Nikolaou 5 – Prestazione assolutamente negativa del greco, il quale perde sistematicamente i duelli nella sua zona di competenza. Oyono e Ghedjemis dialogano e sfondano fin troppo facilmente, nel finale in leggero crescendo ma la sua prestazione è nettamente insufficiente.

Dickmann 6 – Nasce da una sua incertezza la rete del 3-1 di Ghedjemis, si scambia con Antonucci ma la scelta di Caserta non paga, in fase di non possesso continuano i problemi per i biancorossi.

Pagano 6 – Segna la rete del vantaggio inserendosi in maniera perfetta ma viene penalizzato dal fuorigioco di Gitkjaer. Qualche buona giocata nella metà campo ciociara nel primo tempo Dal 62’ Maggiore 5.5- Schierato nell’ultima mezz’ora si rende pericoloso con un perfetto inserimento ma gli manca la freddezza sotto porta.

Verreth 6.5- Conferisce sostanza e fisicità al centrocampo pugliese. La sua prestazione è nobilitata dalla punizione vincente del momentaneo pareggio. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Antonucci 5- Schierato da esterno sinistro del 3-4-1-2 va in continua sofferenza ad assorbire gli ubriacanti dribbling di Ghedjemis. Qualche sgroppata e un tiro da fuori deviato da Cerofolini non bastano Dal 62’ Rao 5.5- Nei minuti in cui viene schierato non incide praticamente mai, si registra solo qualche cross controllato facilmente dal portiere avversario.

Castrovilli 7- Di una spanna superiore ai compagni, all’inizio partita mette due cross per Gitkaer e Moncini di categoria superiore. Così com’è di ottima fattura la rete del 2-3, uno dei pochi a dare dal tu al pallone. Dal 80’ Braunoder- SV

Gytkjaer 5.5- Parte molto bene dando qualità alle ripartenze pugliesi poi con il passar del tempo si spegne . Dal 46’ Partipilo 5 Non riesce ad incidere perdendo i duelli con i difensori avversari, non gli manca la volontà ma combina poco.

Moncini- 5.5 - Spreca la palla del possibile 1-0 in avvio per il resto ha poche occasioni per potersi mettere in mostra

FABIO CASERTA 5 A tratti il Frosinone domina dando la sensazione di poter colpire ogni volta che affonda. Alla squadra biancorossa manca l'equilibrio, nel secondo tempo le cose vanno meglio ma i pugliesi soffrono il possesso di palla avversario faticando ad uscire da dietro.

FROSINONE

Palmisani 6- Qualche responsabilità sulla punizione di Verreth sembra esserci nella sistemazione della barriera. Incolpevole sul gol della speranza di Castrovilli

Oyono 7 – Percorre una quantità di chilometri incommensurabile sulla fascia destra. Costituisce con Ghedjemis un asse spesso imprendibile da centrocampisti e difensori del Bari. In fase di non possesso non sempre preciso ma è efficace

Calvani 7- Quasi perfetto il centrale scuola Genoa, quasi come un gol per l’importanza la chiusura sul primo palo in avvio su Gytkaer. Vince sistematicamente i duelli con gli insidiosi attaccanti biancorossi.

Monterisi 6.5 In libera uscita in avvio di partita prendendosi la soddisfazione di firmare l’assist vincente per Raimondo. Nella sua area preciso e puntuale negli inserimenti anticipando gli attaccanti biancorossi.

Bracaglia 7- Accompagna l’azione in maniera precisa come sempre. Mette la ciliegina sulla torta sua una prestazione autoritaria e generosa firmando la rete del momentaneo 2-1.Dal 75’ Cittadini 6- Fornisce il suo apporto nel finale quando il Frosinone passa al 3-5-2 per gestire il prezioso vantaggio.

Calò 7- Tocca molti palloni e li perde poco, sugli angoli sono palloni telecomandati per i compagni. Suo l’assist per il 2-1 di Bracaglia in occasione della rete del momentaneo 2-1 dei ciociari. Dal 86’ F. Gelli SV

Koutsoupias 6.5- I suoi inserimenti sono sempre perfetti e difficilmente leggibili, il palo gli nega la gioia di un gol che meriterebbe. Sempre nel vivo dell’azione del Frosinone non disdegnando di fornire l’apporto in fase di non possesso.

Ghedjemis 7.5- Letteralmente tarantolato il francese, segna un gol ma potrebbe segnare altri. A volte non basta raddoppiarlo per limitarlo fa letteralmente il diavolo a quattro mettendo sul piatto della bilancia corsa e tecnica sopraffina.

Kone 6.5- Da equilibrio al centrocampo dialogando tra i reparti in maniera positiva e precisa. Qualche errore lo commette ma sempre pronto a rimediare Dal 75’ Cichella

Kvernadze 6- Parte bene nella sua zona di competenza entrando nell’azione del 3-1 poi però si perde facendosi prendere da eccessivo egoismo. Dal 64’ Corrado 6.5 Ottimo il suo apporto nelle due fasi nella mezzora in cui viene impiegato.

Raimondo 7- Mette a segno la rete del momentaneo vantaggio da attaccante di razza. In altre occasioni si muove in maniera eccellente mettendo in affanno gli avversari. Dal 86' Zilli SV

Massimiliano Alvini 7- Il gioco dei ciociari è un piacere per gli occhi, la squadra ha personalità e gioca sempre per vincere. Segna tre reti concludendo ben 28 volte verso la porta di Cerofolini. Qualche volta si fa trovare impreparata sui cambi di campo del Bari ma è lo scotto da pagare dell'atteggiamento offensivo della squadra. Sognare non è un delitto.

Articoli correlati
Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola
Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni... Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni
Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone
Altre notizie Serie B
Frosinone, Alvini: "Ottima gestione della ripresa, abbiamo subito gol evitabili" Frosinone, Alvini: "Ottima gestione della ripresa, abbiamo subito gol evitabili"
Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli
Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola
Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni... Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni
Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte... Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte
Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"... Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"
Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
5 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: peggior gara in stagione di Yildiz. Che gol di Mandragora
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Immagine top news n.2 Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
Immagine top news n.3 Altro che dimissioni. Conte risponde a Napoli, il Napoli risponde a Conte
Immagine top news n.4 Il Napoli è con Conte e cancella le polemiche: Neres-Lang, tris all'Atalanta e primo posto
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Dimissioni Conte? Situazioni strumentalizzate, siamo tranquilli"
Immagine top news n.6 Serie A, 12^ giornata LIVE: Conte col 3-4-3, Palladino col falso nueve
Immagine top news n.7 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: peggior gara in stagione di Yildiz. Che gol di Mandragora
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa di Juric
Immagine news Serie A n.2 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, a breve Palladino in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli
Immagine news Serie A n.4 Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli
Immagine news Serie B n.2 Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola
Immagine news Serie B n.3 Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni
Immagine news Serie B n.4 Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte
Immagine news Serie B n.5 Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.3 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Immagine news Serie C n.4 Toscano alla vigilia di Catania-Latina: “Servono lucidità, lettura dei momenti e massimo impegno”
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Atalanta U23 di qualità impressionante, finirà nelle prime posizioni"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: tanti pareggi, vincono Pianese e Picerno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.2 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…