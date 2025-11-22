Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola

Serata amarissima per il Bari di Fabio Caserta, che al San Nicola incassa un’altra sconfitta e vede aggravarsi una crisi ormai evidente. Il Frosinone si impone 3-2 al termine di una gara in cui ha mostrato maggiore qualità, solidità e lucidità nei momenti decisivi. Con questo successo i gialloblù volano a quota 25 punti, agganciando provvisoriamente il Modena al secondo posto, mentre i biancorossi restano fermi a 13, scivolando in una pericolosa zona bassa della classifica.

Il primo tempo è un concentrato di emozioni e errori. Il Bari illude il pubblico con il gol di Pagano, poi annullato dal VAR per offside. Nel giro di pochi minuti il Frosinone colpisce con Raimondo, bravo a sfruttare una dormita di Nikolaou. I pugliesi reagiscono immediatamente grazie alla splendida punizione di Verreth, ma la squadra di Alvini mostra più organizzazione e cinismo: Bracaglia firma il nuovo vantaggio sugli sviluppi di un corner, approfittando di una difesa immobile, mentre Ghedjemis punisce un’uscita sciagurata di Dickmann per il 3-1. Castrovilli, nel recupero, con una grande giocata riaccende le speranze biancorosse.

La ripresa, però, delude le attese. Ci si aspetta un Bari arrembante, ma è il Frosinone a gestire il ritmo e a sfiorare il poker con Raimondo. I padroni di casa creano un’unica occasione davvero nitida all’85’, sprecata da Maggiore, troppo poco per salvare il risultato. Il finale è accompagnato dai fischi del San Nicola: il Bari è in caduta libera e la situazione diventa sempre più preoccupante.

SERIE B, 13ª GIORNATA

Avellino-Empoli 0-2

17' Elia, 45'+2 Saporiti

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Sabato 22 novembre

Padova-Venezia 0-2

9’ Busio, 67’ rig Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Frosinone 25*

Cesena 23

Venezia 22*

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14*

Virtus Entella 14

Bari 13

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più