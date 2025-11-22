Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola
Serata amarissima per il Bari di Fabio Caserta, che al San Nicola incassa un’altra sconfitta e vede aggravarsi una crisi ormai evidente. Il Frosinone si impone 3-2 al termine di una gara in cui ha mostrato maggiore qualità, solidità e lucidità nei momenti decisivi. Con questo successo i gialloblù volano a quota 25 punti, agganciando provvisoriamente il Modena al secondo posto, mentre i biancorossi restano fermi a 13, scivolando in una pericolosa zona bassa della classifica.
Il primo tempo è un concentrato di emozioni e errori. Il Bari illude il pubblico con il gol di Pagano, poi annullato dal VAR per offside. Nel giro di pochi minuti il Frosinone colpisce con Raimondo, bravo a sfruttare una dormita di Nikolaou. I pugliesi reagiscono immediatamente grazie alla splendida punizione di Verreth, ma la squadra di Alvini mostra più organizzazione e cinismo: Bracaglia firma il nuovo vantaggio sugli sviluppi di un corner, approfittando di una difesa immobile, mentre Ghedjemis punisce un’uscita sciagurata di Dickmann per il 3-1. Castrovilli, nel recupero, con una grande giocata riaccende le speranze biancorosse.
La ripresa, però, delude le attese. Ci si aspetta un Bari arrembante, ma è il Frosinone a gestire il ritmo e a sfiorare il poker con Raimondo. I padroni di casa creano un’unica occasione davvero nitida all’85’, sprecata da Maggiore, troppo poco per salvare il risultato. Il finale è accompagnato dai fischi del San Nicola: il Bari è in caduta libera e la situazione diventa sempre più preoccupante.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Padova-Venezia 0-2
9’ Busio, 67’ rig Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Frosinone 25*
Cesena 23
Venezia 22*
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14*
Virtus Entella 14
Bari 13
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più