Cagliari, Esposito: "Reazione ai gol importante. Caprile? Ci ha salvato tante volte"

Uno dei migliori in campo del suo Cagliari, nel pareggio pirotecnico per 3-3 maturato contro il Genoa, Sebastiano Esposito ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Secondo me siamo andati in difficoltà quando abbiamo preso gol, ma la reazione c'è stata. Il terzo gol è un infortunio, Caprile ci ha salvato tante volte e ogni tanto può capitare anche a lui di sbagliare. Questa è la strada giusta, ci manca però la vittoria. I tifosi sono sempre il dodicesimo uomo in campo