Cagliari, Pisacane su Caprile: "Può capitare, ci ha dato tanto in diverse gare"

Non è bastata una prova coraggiosa del suo Cagliari per portare a casa la massima posta in palio nel match contro il Genoa. Fabio Pisacane ha commentato il 3-3 ai microfoni di DAZN: "Sicuramente volevamo vincere, l'abbiamo ripresa due volte e poi siamo andati in vantaggio. Abbiamo preso dei gol banali, in questo momento ci capita un'occasione dove possiamo lavorare meglio e non lo facciamo come dovremmo, tipo i due gol. Sull'errore di Caprile non lo analizzo neanche: è più quello che ci ha dato fin qui".

Ha parlato con i giocatori?

"Non ho parlato con loro, ho voluto lasciarli tranquilli. Siamo andati vicini a vincerla, il mio lavoro e quello dello staff è prendere gli spunti positivi, come la doppietta di Borrelli e il gol di Esposito. Poi siamo stati bravi a riprenderla due volte, poi siamo andati in vantaggio: mi auguro di fare sempre meglio. Non è una squadra che si può azzannare".

Borrelli ha trovato la sua prima doppietta.

"Ha fatto due gol e anche un grande lavoro per la squadra. Non era facile contro i difensori avversari, ha fatto davvero una buona gara".

Calendario ora non semplice.

"Andiamo a Torino contro la Juventus e poi contro la Roma: le partite facili non ci sono e quindi dovremo essere bravi a dare il meglio. In Serie A non ci sono partite facili".