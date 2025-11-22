Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta

Si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che domani metterà in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma, infatti, se la vedrà con il Como Women, che in caso di vittoria potrebbe agganciare la truppa giallorossa.

Ad aprire le danze, però, il lunch match odierno tra Genoa e Napoli Women, vinto 1-3 dalle partenopee (in rimonta), che - balzando al secondo posto della classifica - mettono così pressione sia al prima citato Como Women che a Fiorentina e Juventus, che domani si affronteranno a Biella. Da segnalare che non era mai successo alla formazione ligure di perdere tra le mura amiche, dove avevano finora raccolto il 100% dei punti stagionali.

Di seguito, il programma completo del turno

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Già giocata

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Ternana Women-Parma

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Como Women-Roma

Ore 12:30 - Lazio-Inter

Ore 15:00 - Juventus-Fiorentina

Ore 15:30 - Milan-Sassuolo

Classifica - Roma 15, Napoli Women 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6*, Parma 6, Sassuolo 5, Ternana Women 3

*una gara in più