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Juventus, Spalletti resta ma manda la squadra in ritiro. E Carnevali striglia tutti

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:53Serie A
29.10.2026 13:53Serie A
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La Juventus conferma la fiducia a Luciano Spalletti dopo il ko di Genova, ma pretende una reazione. Da domani squadra in ritiro alla Continassa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus sceglie la linea dura dopo il pesante 2-0 incassato sul campo del Genoa, terza sconfitta nelle prime nove giornate di campionato. Questa mattina, racconta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali è sceso direttamente in campo alla Continassa per parlare alla squadra e a Luciano Spalletti. Il messaggio della società è stato molto chiaro: il momento è considerato inaccettabile e così non si può andare avanti, ma il gruppo di lavoro non verrà toccato. La fiducia nei confronti dell'ex commissario tecnico della Nazionale è stata messa a dura prova dagli ultimi risultati, ma per il momento resiste. Adesso il club pretende però una risposta immediata da Bremer e compagni, non soltanto sul piano dei risultati ma soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento.

Spalletti chiede il ritiro: da domani tutti alla Continassa

La prima conseguenza concreta sarà il ritiro. Su richiesta dello stesso Spalletti e con la piena condivisione della società, da domani la Juventus resterà al JTC della Continassa per preparare la partita di domenica sera contro il Napoli. A Genova, contro la squadra di De Rossi, i bianconeri non sono praticamente mai riusciti a entrare realmente in partita e si sono progressivamente spenti alle prime difficoltà. Spalletti nel post-partita ha sottolineato soprattutto la necessità di cambiare atteggiamento nei duelli, sulle seconde palle e nella percezione del pericolo. Sono proprio questi gli aspetti sui quali il tecnico dovrà intervenire nei prossimi giorni, provando anche a ricompattare uno spogliatoio finito inevitabilmente sotto osservazione.

Spalletti resta, ma il Napoli diventa un bivio

La società, dunque, non cambia allenatore. Almeno per ora. Tra i tifosi continua a circolare con insistenza il nome di Antonio Conte per un possibile ritorno, ma la Juventus resta nelle mani di Spalletti. Il prossimo verdetto arriverà dal campo e l'appuntamento di domenica contro il Napoli all'Allianz Stadium assume inevitabilmente un peso enorme. Carnevali ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, mentre il tecnico ha scelto il ritiro per isolare la squadra e preparare una reazione. Dopo tre sconfitte in nove giornate e soprattutto dopo la prestazione di Genova, alla Continassa il tempo delle parole sembra essere terminato: contro gli azzurri la Juventus è chiamata a dare una risposta immediata.

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