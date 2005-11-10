Endrick cerca minutaggio. Serie A destinazione gradita, Milan e Roma sempre su di lui

Endrick vuole giocare di più e per questo chiederà ufficialmente di essere prestato a gennaio. Al Real Madrid è chiuso da Kylian Mbappé e, in seconda battuta, Carles Espi. Per questo sta valutando le richieste che gli stanno pervenendo nelle ultime settimane. In particolare quelle di Milan e Roma: la Serie A è una possibilità concreta al netto delle parole di José Mourinho.

Il portoghese vuole tenerlo

Dopo avere segnato il 3-3 contro la Roma, nella vittoria del Real Madrid all'Olimpico, il tecnico lo ha tolto dal mercato. "Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid".

Le parole dell'agente

Michael Yormack, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che rappresenta il brasiliano, ha spiegato nei giorni scorsi: "Penso che sia un processo in evoluzione. Penso che dobbiamo vedere come si sviluppano le cose da qui alla fine dell'anno, prima della prossima finestra di mercato. Abbiamo avuto un'ottima conversazione, è estremamente talentuoso e molto desideroso di giocare, quindi vedremo cosa succederà. Ama Madrid, ama la squadra e i suoi compagni, ma in definitiva, se si pensa alla durata di una carriera, è breve, e lui vuole sfruttarla al massimo".