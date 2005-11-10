Audace Cerignola, Di Toro: "Catania club più forte della C. Grande banco di prova"
Luca Bargellini
Ad aprire il sabato di campionato per il Girone C di Serie C ci sarà la sfida fra Audace Cerignola e Catania, formazioni separate da appena due punti nella zona playoff. Sulla sfida, ospite dei microfoni di Antenna Sud si è espresso Elio Di Toro, ds del club pugliese:
"Incontriamo la squadra più forte del campionato, allenata bene. Sarà un grande banco di prova per noi. Nonostante i tanti problemi a livello di infortuni, c’è grandissima fiducia nei ragazzi. Per fare risultato servirà buttare il cuore oltre l’ostacolo. Confido in questo senso caratteriale e agonistico che la squadra dovrà avere. Sono fiducioso nella possibilità che i ragazzi possano affrontare nel modo giusto un avversario di alto livello.
Abbiamo fiducia nei ragazzi, abbiamo un campionato ancora da affrontare. Vogliamo proseguire il proprio percorso senza perdere fiducia nel gruppo, anche in una fase condizionata dagli infortuni".