Inter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice ds

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Inter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice dsTMW
L’Inter ha scelto il nuovo vice direttore sportivo, dopo l’addio a Piero Ausilio e la promozione di Dario Baccin nel ruolo di direttore sportivo.
Il club nerazzurro ha infatti deciso di puntare su Simone Lo Schiavo, giovane dirigente classe 1985, che saluterà a breve il Palermo. In passato, Lo Schiavo ha già ricoperto lo stesso ruolo alla Roma e alla Salernitana, in entrambi i casi al fianco di Morgan De Sanctis.
Ora, per Lo Schiavo, una nuova avventura all’Inter, che punta su un dirigente giovane e, soprattutto, italiano.
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