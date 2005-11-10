Valentini sull'exploit dell'Ascoli: "Hanno dato spazio al gruppo che ha vinto la Serie C"

Ascoli sorprendente in Serie B? No a detta dell'ex direttore sportivo del club bianconero, Marco Valentini. Ecco le sue considerazioni ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com sulla compagine di Francesco Tomei attualmente terza forza del campionato cadetto:

"No, non sono sorpreso, perché avevo visto giocare l'Ascoli nella passata stagione e, a mio giudizio, esprimeva il miglior calcio della Serie C. Ho visto anche la formazione scesa in campo a Catanzaro e, tra gli undici titolari, soltanto Acampora e Olivieri non facevano parte della squadra della scorsa stagione. Per il resto, nove undicesimi erano gli stessi. Credo che questo sia uno dei segreti dei contesti in cui le cose funzionano: dare continuità a un gruppo che ha già dimostrato il proprio valore.

Inoltre, Ascoli è una piazza che, quando il gruppo si compatta e le cose vanno bene, sa spingere e dare tantissimo. Se lo staff tecnico viene messo al centro del progetto e ha la possibilità di lavorare, può fare la differenza. Tomei sta dimostrando di essere un allenatore molto competitivo. La squadra gioca bene, ottiene risultati, subisce pochi gol e si muove con automatismi ormai consolidati. Credo che l'Ascoli meriti la posizione che occupa in classifica, soprattutto se confrontiamo il suo percorso con quello di società che continuano a cambiare allenatori e professionisti senza dare continuità al lavoro".