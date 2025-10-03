Juventus, tegola Cabal: rischia 45 giorni di stop. Punta la Fiorentina?

Sono arrivate brutte notizie per il tecnico della Juventus, Igor Tudor, che dopo l'ultima sfida di Champions pareggiata contro il Villarreal ha perso ancora una volta il difensore Juan Cabal. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore rischia ora almeno 45 giorni di stop, l'ex Verona punta alla sfida contro la Fiorentina, prevista il 22 novembre.

Schierato titolare nella partita di Champions League, Cabal è stato costretto anzitempo per un fastidio muscolare. Arrivato ieri mattina al JMedical, zoppicando vistosamente, per il calciatore è arrivato poi il referto della Juventus, che al termine delle visite mediche ha reso nota la situazione con un report medico ufficiale:

"Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

Cabal, ricordiamo, è uscito al 16' del primo tempo della gara di Vila-Real, sostituito da Joao Mario. Secondo Sky Sport, lo stop dovrebbe comunque aggirarsi intorno a un mese e mezzo.