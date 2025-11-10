Juventus, buone notizie per Spalletti: Kelly e Cabal sempre più vicini al rientro

La Juventus di Luciano Spalletti potrà cercare quantomeno di plasmarsi durante la sosta. Il tecnico avrà a disposizione due settimane per lavorare su alcuni meccanismi da perfezionare per rendere la squadra più simile a quella che vorrebbe vedere in campo ogni weekend e ogni martedì o mercoledì di Champions League. Dopo lo 0-0 di Torino nel derby della Mole, arrivano buone notizie per il tecnico di Certaldo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, è ben indirizzato il recupero di Lloyd Kelly, che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione con Igor Tudor e ora vuole giocarsi un posto nella difesa a 4 di Spalletti. Un discorso simile può essere fatto anche per Juan Cabal, che sta accarezzando l'idea di rientrare in gruppo in questi giorni, per poi candidarsi a tornare nella lista dei convocati.

I numeri del 2024-2025

Kelly in stagione è sceso in campo 9 volte in Serie A, segnando un gol, e 3 in Champions League, siglando una rete e servendo un assist. Cabal invece vanta un gettone in Europa e 2 in campionato, firmando 2 centri. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno del 2029, dunque tra poco meno di 4 anni. Spalletti ora dovrà capire come utilizzarli meglio.