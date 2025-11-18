Il mental coach Tirelli: "Nazionale, serve equilibrio. Ma anche autostima"

Stefano Tirelli, mental coach e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore che nel corso della sua carriera ha lavorato anche con campioni come David Beckham e John Terry, ha analizzato per Tuttosport lo scenario psicologico che attende la Nazionale italiana dopo il 4-1 patito dalla Norvegia a San Siro, a quattro mesi dai playoff. Secondo lui, l’Italia dovrà ripartire da due parole chiave: equilibrio e autostima. “Equilibrio vuol dire creare una stima oggettiva di quello che si è, senza lasciarsi trasportare dall’emotività - ha osservato -. Oggi la Nazionale non è all’altezza della Norvegia, è un dato raccontato dal campo, ma non deve per questo sentirsi inadatta alla qualificazione ai Mondiali”.

Quanto allo spauracchio dei playoff falliti, per Tirelli la squadra dovrebbe “azzerare ogni confronto col passato”, anche perché ben pochi dei giocatori attualmente in rosa hanno vissuto direttamente quei traumi, che al massimo possono servire per costruire una “buona ansia da prestazione", utile a centrare la qualificazione.

Gli azzurri, però, portano comunque sulle spalle il peso della paura di un intero Paese di non andare ai Mondiali: “Quando si indossa la maglia azzurra si percepiscono orgoglio e responsabilità diversi da un club. Ma non essere favoriti può anche rappresentare uno stimolo”.