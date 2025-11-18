Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 14ª giornata: Vicenza in fuga. Arezzo allunga nel B e colpo Casarano sul Catania

Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie C
Si è chiuso il quattordicesimo turno di Serie C con diversi verdetti importanti nei tre gironi.

Nel raggruppamento settentrionale continua la marcia trionfale del Vicenza, che allunga a +8 sulla prima inseguitrice consolidando il primato solitario. Rallenta invece l'Union Brescia, al secondo turno consecutivo senza vittorie, mentre il Cittadella non si ferma più: sesta vittoria di fila per i veneti, ora quarti in classifica. Tornano al successo dopo un lungo digiuno AlbinoLeffe, Giana Erminio e Lumezzane.

Nel Girone B l'Arezzo continua a dettare legge portando a casa l'undicesimo successo stagionale. I toscani allungano sul Ravenna, ora a -1, e sull'Ascoli, distante quattro punti. Cade dopo oltre un mese il Guidonia Montecelio, mentre il Pineto inanella il sesto risultato utile consecutivo. Momento di stallo per la Ternana, al quarto pareggio di fila. In coda sorride solo il Pontedera.

Nel Girone C le big rispondono presente: vittorie per Salernitana, Benevento e Cosenza. Colpo di scena a Casarano, dove cade a sorpresa il Catania, terza forza del raggruppamento. Successi anche per Crotone, Potenza e Audace Cerignola, al secondo acuto consecutivo. Segnali di risveglio per il Siracusa: tre vittorie nelle ultime quattro gare e zona salvezza ora a soli tre punti.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
Lecco-Pro Patria 1-0
13' Furrer
Vicenza-Renate 1-0
10' Cuomo
Pergolettese - Giana Erminio 0-3
45'+3 Alborghetti, 49' Gabbiani, 61' Ruffini

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
Pontedera-Pianese 2-0
40' Faggi

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
Altamura - Salernitana 1-2
11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)
Giugliano - Audace Cerignola 0-1
51' Parlato
Potenza - Trapani 2-1
21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)
Foggia - Cavese 0-0

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21, Casarano 21, Casertana 19*, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Audace Cerignola 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
