"Abbiamo delle abitudini da cambiare", anche Vlahovic approva il cambio Tudor-Spalletti

Pur dopo una gara sicuramente non brillante, Dusan Vlahovic ha parlato da leader al termine del successo faticoso ottenuto contro la Cremonese. Il serbo ha ammesso che la squadra deve correggere alcune abitudini, in quanto, a suo parere, "ci siamo abbassati senza un motivo" durante la partita. Pur riconoscendo che bisognava fare i complimenti alla Cremonese per aver giocato bene, ha insistito sul fatto che la sua squadra avrebbe dovuto continuare a pressare e a fare la propria partita, soprattutto perché aveva avuto diverse occasioni per segnare il secondo e il terzo gol.

Ha definito la partita come "tostissima" e ha ribadito i complimenti alla Cremonese, ma ha concluso che la cosa fondamentale è stata la vittoria. Ha assicurato che già dal giorno seguente avrebbero lavorato per correggere gli errori e guardare avanti in vista dell'impegno di martedì.

Parole da leader che testimoniano come la stima espressa nei suoi confronti da Spalletti sia ampiamente ricambiata, a differenza, a quanto pare, di quello che è successo con Tudor: "abitudini da cambiare" sottintende un modo di giocare non conforme allo status di grande squadra che la Juve certamente è, che evidentemente la precedente gestione tecnica non è riuscita a cambiare. Una sorta di benestare al passaggio di testimone avvenuto in settimana insomma, con il serbo che in un'altra intervista ha confermato di tenere molto alla squadra e ai suoi risultati.