Juventus-Udinese, formazioni ufficiali: Kostic e Openda dal 1'. Sciolto il dubbio Solet

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, partita valida per la 9ª giornata di Serie A (ore 18.30 all'Allianz Stadium di Torino). Prima e presumibilmente ultima panchina di Massimo Brambilla, chiamato a traghettare la Vecchia Signora dopo l'esonero di Igor Tudor, all'indomani della sconfitta contro la Lazio.

Assenza dell'ultimo giorno quella di Khephren Thuram. Il francese non è stato convocato a seguito di un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Al suo posto però non ci sarà Teun Koopmeiners, che partirà dalla panchina. Spazio in mediana a McKennie e Locatelli, con Cambiaso e Kostic sulle fasce. Il serbo è la vera novità: fin qui per lui appena 65' in cinque spezzoni di gara. Non gioca una partita da titolare dalla gara contro il Manchester City del 26 giugno al Mondiale per Club. Per risalire all'ultima in campionato dobbiamo andare addirittura al maggio 2024, contro la Salernitana. Davanti con Vlahovic spazio a Openda che non giocava in campionato dal 27 settembre contro l'Atalanta. Tra i pali torna Di Gregorio. Si accomodano in panchina Conceiçao e David.

Il dubbio di Kosta Runjaic era legato alla presenza di Solet in difesa. Alla fine l'ex Salisburgo c'è e gioca dal primo minuti. Ehizibue prende il posto di Zanoli come esterno destro, c'è Piotrowski al posto di Ekkelekamp a centrocampo menhtre è confermato il tandem offensivo.

JUVENTUS - UDINESE



JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. All. Massimo Brambilla.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Kosta Runjaic

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

ASSISTENTI: Rossi e Bercigli.

IV UFFICIALE: Bonacina.

VAR: Paterna.

AVAR: Guida.

INDISPONIBILI: Bremer, Cabal, Milik, Pinsoglio e Thuram (J); Iker Bravo, Kristensen (U)

SQUALIFICATI: -

DIFFIDATI: Koopmeiners (J)