TMW Kairat Almaty, Sorokin: "Inter portabandiera del calcio italiano. Chi le toglierei? Ne cito 7..."

Egor Andreevič Sorokin, difensore classe 1995 del Kairat Almaty, è stato intervistato in esclusiva da TMW per presentare la gara di Champions League in programma domani contro l'Inter. Tra i tanti temi analizzati, il centrale russo ha detto la sua anche sui valori della squadra di mister Chivu: "L'Inter è storia pura, è la portabandiera del calcio italiano. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma sarà importante saper attendere la nostra occasione e sfruttarla, difendere bene la porta dagli attaccanti avversari, lottare per ogni spazio e restare sempre concentrati".

C’è qualche giocatore dell’Inter che ammira o teme in modo particolare?

"Ogni giocatore dell’Inter merita attenzione. È una squadra solida e disciplinata, piena di elementi fondamentali anche per le rispettive nazionali. Ma niente è impossibile. Da difensore, sottolineerei Bastoni, Acerbi e Akanji, mentre in avanti Çalhanoğlu, Barella, Thuram e Lautaro sono calciatori che creano costantemente problemi".

Lei è un grande appassionato di Serie A. Che opinione ha del campionato italiano e quale squadra segue di più?

"La Serie A è un campionato di altissimo livello, con almeno cinque squadre che ogni anno possono lottare per il titolo. La seguo ogni volta che posso, guardo soprattutto l’Inter. Giocare a San Siro in Champions League contro la mia squadra del cuore sarà un giorno davvero speciale per me. Un sogno che diventa realtà".