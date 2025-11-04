Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre

La Serie B comunica che il recupero tra Juve Stabia e Bari, gara della 10^ giornata, verrà recupera il 4 dicembre: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito del C.U. LNPB n. 45 del 25 ottobre u.s. e visto l’art. 28.1 dello Statuto LNPB dispone che il recupero della gara JUVE STABIA - BARI, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, sia programmato come segue: giovedì 4 dicembre 2025, JUVE STABIA – BARI ore 19.30".