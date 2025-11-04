Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Triestina, Moretti: "Squadra compatta, Tesser ha portato grande esperienza"

© foto di Gianni Mattonai
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:19Serie C
Daniel Uccellieri

Andrea Moretti, difensore centrale della Triestina, ospite lunedì sera a “Il Caffè dello sport” su Telequattro, ha commentato la sconfitta interna con l’Union Brescia e guarda già alla trasferta di Vercelli. "Abbiamo tanti punti da recuperare e dispiace aver perso contro una squadra con la quale, pur essendo al secondo posto, ce la siamo giocata alla pari fino alla fine. Non c’è altra strada se non quella di fare più punti possibile, a partire già dalla trasferta che ci aspetta domenica a Vercelli. Abbiamo prodotto tante occasioni, una grande è capitata anche a me nel secondo tempo, il calcio purtroppo è fatto di episodi e su una ripartenza abbiamo subìto il gol decisivo. Non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto ma non dobbiamo rimuginare su quanto successo, pensiamo a migliorare e alla prossima partita che sarà una battaglia. C’è ancora tanto campionato davanti e tanti punti che si possono conquistare, la squadra è compatta, unita e farà di tutto per portare a casa i punti che servono".

Sull’impatto del tecnico Attilio Tesser: "Il mister ci ha detto e ci dice di rimanere sereni, di giocare con consapevolezza. Sta portando nel gruppo la sua grande esperienza e a noi chiede di non sentirsi troppo sotto pressione per potersi esprimere al meglio, l’impatto è stato sicuramente positivo".

Sulla curva: "Il ritorno della curva è fondamentale, è stato davvero bello domenica sentire il loro incitamento a fine partita nonostante il risultato, significa che hanno apprezzato il nostro impegno e che hanno capito che ci abbiamo messo l’anima. Ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo sempre di onorare la maglia e di dare il cento per cento. Fa davvero piacere vedere che sono tornati numerosi e spiace veramente tanto non esser riusciti a regalare loro un risultato positivo, nonostante si sia giocato a viso aperto contro una squadra forte, ma sentirli dalla nostra parte è importantissimo".

Sul gruppo: "Siamo un bel gruppo, unito, con all’interno giocatori di grande esperienza sempre pronti a dare una mano, penso ad esempio a Ionita, a Matosevic, a Silvestri con il quale ho un bel rapporto e condivido il ruolo al centro della difesa. Remiamo tutti nella stessa direzione e anche domenica alla fine della partita, nonostante la delusione fosse grande ed è comprensibile, ci siamo guardati negli occhi con la convinzione di mettere subito alle spalle il risultato negativo e focalizzarci sul fare più punti possibile a partire da domenica, per inseguire e centrare l’obiettivo di agganciare il treno salvezza".

