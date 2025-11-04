Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Desiré Doué del PSG ha vinto il Golden Boy 2025, con l'annuncio arrivato dalla conferenza stampa organizzata da Tuttosport nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte, in attesa della serata di premiazione prevista per il prossimo 1 dicembre al Museo dell'Auto di Torino, stessa location dello scorso anno quando a vincere fu Lamine Yamal del Barcellona.
Questo era l'elenco dei 25 finalisti prima dell'annuncio:
Mamadou Sarr, Strasburgo
Archie Gray, Tottenham
Lucas Bergvall, Tottenham
Eliesse Ben Seghir, Monaco
Victor Froholdt, Porto
Nico O’Reilly, Manchester City
Senny Mayulu, PSG
Leny Yoro, Manchester United
Estevao, Chelsea
Geovanyy Quenda, Sporting CP
Ethan Nwaneri, Arsenal
Franco Mastantuono, Real Madrid
Jorrel Hato, Chelsea
Warren Zaire-Emery, PSG
Arda Guler, Real Madrid
Myles Lewis-Skelly, Arsenal
Desire Doue, PSG
Pau Cubarsì, Barcellona
Kenan Yildiz, Juventus
Dean Huijsen, Real Madrid
Wild Card
Francesco Pio Esposito, Inter
Giovanni Leoni, Liverpool
Rodrigo Mora, Porto
Aleksandar Stankovic, Club Brugge
Jobe Bellingham, Borussia Dortmund
Questi gli altri premi collegati al Golden Boy annunciati oggi:
Best President, Nasser Al Khelaifi del PSG
Best Football Executive, Luis Campos del PSG
Golden Player Woman, Leah Williamson dell'Arsenal
Golden Player Man, Diogo Jota
European Golden Girl, Michelle Agyemang del Brighton
Best Agent, Ali Barat
Best Italian Golden Girl, Eva Schatzer della Juventus
Best Italian Golden Boy, Francesco Pio Esposito dell'Inter
Golden Boy Web, classifica provvisoria con ancora una settimana per votare:
Mouzakitis dell'Olympiacos col 39,47%
Yildiz della Juventus col 31,05%
Arda Guler del Real Madrid col 9,29%
