Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino

© foto di Federico De Luca 2025
Dimitri Conti
Oggi alle 19:15Serie A
Dimitri Conti
fonte in collaborazione con Niccolò Ceccarini

Sono ore di profonda e intensa riflessione in casa Fiorentina per la scelta del nuovo allenatore chiamato a sostituire Pioli, esonerato qualche ora fa dalla società gigliata con effetto immediato. Per il momento la prima squadra è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera (e al suo posto salirà a sua volta Marco Capparella dall'Under 18) e non sarà solo per la Conference.

Come appreso da TMW, infatti, sono sempre più elevate le chance che Galloppa alleni la Fiorentina anche nella partita del prossimo fine settimana sul campo del Genoa e non solo per la trasferta di Mainz di dopodomani. Questo per permettere alla dirigenza, che ha perso Pradè alla vigilia del ko con il Lecce, di prendersi il giusto tempo per ponderare al meglio una decisione così importante.

Chi sono i candidati a subentrare sulla panchina della Fiorentina al posto di Pioli? Se le quotazioni di D'Aversa sono crollate in data odierna, rimangono invece stabili quelle di Paolo Vanoli. Sullo sfondo anche il nome di Alessandro Nesta, che il dt viola Goretti stima e con il quale ha già lavorato fruttuosamente nelle serie inferiori tra Perugia e Reggio Emilia. Attenzione però anche alla possibilità, che esiste ma non sembra la pista principale, di un ritorno sulla panchina viola a distanza di pochi mesi di Raffaele Palladino. Sarebbe quest'ultimo infatti il nome indicato da buona parte dello spogliatoio, soprattutto i senatori.

