TMW Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi

Momento non facile per la Sampdoria. Dopo la sconfitta casalinga contro il Mantova di domenica scorsa, 0-1 il finale al "Ferraris", i blucerchiati sono all'ultimo posto in classifica insieme allo Spezia e vedono riavvicinarsi i fantasmi della passata stagione. Intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti in quel di Bogliasco per preparare la gara in trasferta di Venezia contro gli uomini di Giovanni Stroppa.

Da domani squadra in ritiro

E proprio in vista della partita del "Penzo", sta prendendo sempre più corpo l'idea di un ritiro anticipato in una località ancora da definire. La certezza è che ancora domani il gruppo alle dipendenze di Angelo Gregucci e Salvatore foti effettuerà una seduta sempre al "Mugnaini" e successivamente potrebbe partire direzione Veneto per ritrovare quella serenità che, vista la posizione in graduatoria, manca. Fra le mete ci sarebbe Veronello ma anche la Lombardia con Coccaglio che rappresenta una possibilità.

La situazione in campo

E sul campo Gregucci e Foti potrebbero recuperare Fabio Depaoli, ai box per un indurimento del polpaccio nella gara contro il Frosinone e ancora oggi a parte, e Simone Pafundi. I due, al pari di Gaetan Coucke, potrebbero far parte della lista dei convocati per la sfida al Venezia. Prosegue invece il lavoro personalizzato Estanis Pedrola, out per sabato prossimo.