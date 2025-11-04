Damiano Zenoni: "È stata l'Udinese a fare l'Atalanta. E mi rivedo un po' in Zanoli"

L'ex difensore Damiano Zenoni ha parlato al Messaggero Veneto in vista del prossimo impegno dell'Udinese, attesa dalla sfida contro la Roma del prossimo turno di Serie A, tornando però anche al successo con l'Atalanta, altra sua ex squadra: "Abbiamo visto l’Udinese bella pimpante che ci aspettavamo da un po’. In questa occasione è stata dunque l’Udinese a fare l’Atalanta. Non c’è dubbio che questa sia stata la migliore versione bianconera vista in questo avvio di stagione, ma va anche aggiunto che all’Atalanta mancano molto i venti e passa gol che garantiva Retegui".

Zenoni quando giocava agiva da terzino destro, zona di campo che nell'Udinese attuale è presieduta da Zanoli: "Mi sembra anche di rivedermi un po’ in lui. Zanoli è un esterno che offre garanzie e svolge bene i compiti. Puoi chiedergli di fare il terzino nei quattro o il quinto in questo spartito a cinque, e lui non ha problemi perché ha i trenta, quaranta e cinquanta metri nelle gambe. Inoltre vedo che ha anche molti margini di miglioramento in fase di non possesso".

Prosegue e conclude Zenoni cercando di inquadrare la reale dimensione di questa Udinese: "Sinceramente credo che ci siano molte squadre attrezzate per l’Europa, ma anche poche così attrezzate per non soffrire in zona salvezza. Se l’Udinese sarà quella vista all’opera sabato contro l’Atalanta allora non soffrirà per conquistarsi la salvezza".