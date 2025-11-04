TMW Confermato domani il rogito: il Meazza e le aree limitrofe di San Siro a Inter e Milan

Confermato per domani il rogito per la vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alla joint venture formata per l'occasione da Inter e Milan. Il valore complessivo dell'operazione è di 197 milioni di euro, dei quali 124 garantiti con fidejussione da Banco BPM. Lo stadio di San Siro quindi diventerà di proprietà di Inter e Milan, ma non sarà comunque l'ultimo atto di questa vicenda.

Nel contratto sono previste clausola di uscita dall'operazione per i club nel caso in cui dovessero esserci problemi con i ricorsi, e attualmente ce ne sono sette che pendono, riguardanti vari aspetti dell'opera. Il progetto, affidato a Foster & Manica, sarà svelato nei prossimi tempi, oltre ad alcuni step necessari tra i quali, per esempio, anche la conferenza dei servizi. Da programmi il nuovo stadio dovrebbe essere pronto per il 2031 per poi in seguito abbattere il Meazza, entro il 2035.

Nei giorni scorsi ha messo un punto sulla vicenda uno dei principali attori coinvolti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".