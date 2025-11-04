Tanto possesso, poche occasioni: il Napoli non sfonda il muro dell'Eintracht, al 45' è 0-0

Dopo 45 minuti il Napoli è ancora fermo sullo 0-0 nel match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Attacco contro difesa

Il copione della partita appare chiaro fin dai primissimi minuti: il pallino del gioco è in mano al Napoli (che per metà prima frazione supera il 70% di possesso palla), l'Eintracht Francoforte prova a chiudersi e ripartire. La prima palla gol arriva proprio in contropiede ed è di marca tedesca, con un tiro di Bahoya neutralizzato da Milinkovic-Savic. Ma l'occasione più importante è del Napoli: su un cross preciso di Gutierrez Hojliund e Anguissa sprecano in area di rigore, disturbandosi a pochi passi da Zetterer e senza riuscire a calciare.

Elmas il più in palla

Il primo tempo prosegue seguendo questo spartito. Tra gli azzurri il più ispirato è Elmas, che regala un paio di giocate di classe che infiammano il Maradona (tutto esaurito), qualche dribbling anche in mezzo a due e una conclusione in porta che trova però la pronta risposta del portiere avversario. Poi, col passare dei minuti, il Napoli comincia a sbagliare qualche passaggio di troppo e fa fatica a rendersi pericoloso. I primi 45 minuti scivolano via senza grossi sussulti ulteriori e si chiudono con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

