Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"

In una recente intervista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha affrontato il tema del suo ritiro, rivelando che l'addio al calcio giocato "succederà presto". Il campione portoghese ha ammesso che sarà un momento difficile a livello emotivo: "Mi ritirerò presto. Penso che sarò pronto per questo. Sarà dura, ovviamente. Probabilmente piangerò, sono un tipo che piange facilmente. Non tengo i miei sentimenti dentro. Sono onesto, sono una persona aperta."

Ronaldo ha però sottolineato di essersi preparato a lungo per questa fase della vita: "Ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26 anni, quindi penso che sarò in grado di sostenere quella pressione".

Alla domanda su cosa gli darà gioia al di fuori del calcio, ha risposto in modo diretto: "Niente, niente sarà paragonabile all'adrenalina di segnare un gol. Ma ogni cosa ha un inizio, ogni cosa ha una fine, quindi penso che sarò preparato. Ho altre passioni, avrò più tempo per me, più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli".