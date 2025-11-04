Spezia, Roberts: "Grati a D'Angelo per il lavoro svolto. Donadoni valore aggiunto"

"Sono molto grato a Luca D’Angelo per tutto il lavoro che insieme al suo staff ha svolto qui alla Spezia e ci tengo a sottolinearlo, perché le grandi emozioni vissute nella stagione scorsa sono ancora dentro ciascuno di noi" - le parole dell'Owner di Spezia Calcio, Thomas Roberts - "Oggi però dobbiamo fare i conti con una situazione diametralmente opposta e dopo attente e prolungate valutazioni, abbiamo deciso per un cambio alla guida tecnica del Club.

Intendo dunque dare il mio personale benvenuto a Roberto Donadoni, un allenatore che non ha certo bisogno di presentazioni, e non vedo l’ora di poter lavorare con lui sia sul campo che in modo più ampio, in tutte le nostre operazioni calcistiche. Siamo sicuri che grazie alle notevoli conoscenze maturate lungo tutta la sua importante carriera potrà essere un valore aggiunto per il futuro dello Spezia Calcio".

"Nello sport si è spesso costretti a prendere delle decisioni difficili, ma quella odierna è stata maturata dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione sportiva e dei risultati ottenuti fin qui, non in linea con le ambizioni del nostro Club e con quello che i tifosi spezzini e tutta la città meritano" - le parole del Presidente di Spezia Calcio, Charlie Stillitano - "Desidero ringraziare sinceramente mister Luca D'Angelo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e per il contributo determinante che lo ha portato a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, ma era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso.

Siamo davvero entusiasti di accogliere nel nostro Club un allenatore di prim'ordine come Roberto Donadoni, una personalità di spicco del calcio italiano riconosciuta in tutto il mondo e un tecnico di grande esperienza, che siamo sicuri saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che nessuno merita, a partire dai nostri tifosi".