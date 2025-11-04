Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ternana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi

Luca Bargellini
Oggi alle 16:49Serie C
Luca Bargellini

Giornata cruciale per il futuro del nuovo stadio-clinica della Ternana. Oggi alle 17:30 è in programma un vertice tra Comune di Terni e Regione Umbria, incontro che potrebbe finalmente sbloccare una situazione diventata sempre più tesa nelle ultime settimane. A confermarlo è lo stesso Stefano Bandecchi, sindaco della città ed ex presidente rossoverde, che ai microfoni di Ternananews.it ha manifestato ottimismo per un’intesa imminente.

"Sono fiducioso che troveremo una strada per la soluzione, è nell’interesse di tutti - ha dichiarato Bandecchi - Se non trovassimo l'accordo, la Ternana e la Ternana Women avrebbero la possibilità di fare causa al Comune e alla Regione per circa 80 milioni di euro, quindi o il progetto va in porto oppure ci troveremmo a dover pagare quella cifra, di cui la metà al sottoscritto".

Il sindaco ha inoltre respinto l’ipotesi di ritirare la determina comunale, spiegando che la concessione è stata rilasciata solo dopo l’autorizzazione della conferenza decisoria, passaggio che rende ora molto più complesso un passo indietro.

Il summit odierno potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta per un progetto ambizioso e strategico non solo per il club rossoverde, ma per tutto il territorio. La Ternana attende risposte: il futuro del nuovo stadio è nelle mani della politica.

