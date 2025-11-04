Cittadella, Castelli: "I risultati ci stanno aiutando, ora si respira un'altra aria"

Con la sua rete Davide Castelli ha propiziato l'inizio della rimonta del Cittadella contro la Pro Vercelli, permettendo ai granta di ottenere la quarta vittoria consecutiva, per la prima volta in rimonta. Segnale di un gruppo con sempre più consapevolezza: "Nell’ultimo periodo stiamo facendo grandi partite - ha sottolineato la punta nel post partita. - L’inizio non è stato dei migliori, ma con il cambio di modulo, lo spirito e l’atteggiamento delle ultime gare dimostriamo di avere qualità e capacità per stare in alto, dove meritiamo. Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto il cuore di rimontarla, vincerla e tenerla fino alla fine, soffrendo un po’. L’importante sono i tre punti".

Sull'intesa con Rabbi ha quindi proseguito: "Mi trovo bene con tutti, ma con Simo nelle ultime partite stiamo facendo abbastanza bene. Ci troviamo anche in allenamento, alterniamo coppie, ma tra noi c’è intesa. Dobbiamo continuare a stare sul pezzo e fare ancora più gol di quelli che stiamo segnando".

Spazio quindi alla descrizione del gol annullato: "L’arbitro ha visto mani sulle spalle del difensore; lui ha gridato, fatto sceneggiata e si è tuffato: gli arbitri fischiano. Poteva non essere fischiato, ci sta. È giusto sia arrivato il secondo gol, buono, sulla legnata di Salvi. Un attaccante vero ci crede sempre su quei palloni: deve essere positivo, sperare in una ribattuta e buttare dentro".

I risultati portano morale, entusiasmo, consapevolezza: si vede un Cittadella più sciolto, con un gioco più pulito. "Si respira un’altra aria. Il nostro gioco è più pulito, bello da vedere. I risultati aiutano, il cambio di modulo per caratteristiche anche. Dobbiamo continuare su questa strada: il cammino è lungo, possiamo andare tanto. Per mantenere l’asticella alta, cosa serve da ora? Continuare a lavorare come stiamo facendo, pensare partita dopo partita. La chiave è allenarci al massimo, ascoltare il mister e puntare ai prossimi tre punti. Un aspetto da migliorare di più?Risposta: Sempre c’è qualcosa da imparare. Davanti creiamo tanto: se facessimo un gol in più non arriveremmo sempre con il fiato in gola. Poi fase difensiva, tutto".on arriveremmo sempre con il fiato in gola. Poi fase difensiva, tutto".