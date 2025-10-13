Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Kean lascia il ritiro dell'Italia, parlano Svilar, Musah e Maignan: le top news delle 13

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Serie A
Alessio Del Lungo

Francesco Pio Esposito è stato già blindato dall'Inter, che gli ha fatto firmare un contratto da un milione di euro a stagione fino al 2030. Secondo La Gazzetta dello Sport, entro fine stagione il suo stipendio arriverà a toccare cifre comprese tra i 2 e i 2,5 milioni di euro annui.

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato così a La Repubblica di Gian Piero Gasperini: "Tiene di più agli allenamenti tra tutti quelli che ho avuto fino a ora. Poi la parte tattica… legge il gioco come pochi". Due battute anche sul rinnovo: "In una trattativa ci sono momenti in cui si dice qualcosa che non si pensa, da entrambe le parti. Però no, non ho mai pensato di lasciare la Roma".

Yunus Musah, centrocampista dell'Atalanta, nel corso della sua intervista a L'Eco di Bergamo ha toccato pure il tema legato alla sua scelta: "Giocare la Champions è una motivazione enorme, così come la fiducia che ho sentito subito da Percassi, D’Amico e Juric. Era il posto giusto per me. Con Juric ho un rapporto molto diretto perché è un allenatore che ti aiuta tanto pure sul piano individuale".

Mike Maignan, intervenuto in conferenza prima di Islanda-Francia, ha detto la sua su Milan-Como a Perth, in Australia, come riporta MilanNews.it: "Sono pienamente d'accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso".

Non arrivano buone notizie dalle nazionali per la Fiorentina. Oltre al cambio forzato di Marin Pongracic, che al 60' di Croazia-Gibilterra è stato costretto a uscire, Moise Kean ha lasciato il raduno dell'Italia. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.

A Yann Bisseck, difensore dell'Inter, riferisce Sport Bild, è da tempo interessato l'Eintracht Francoforte che aveva intenzione di prenderlo già da prima che firmasse con i nerazzurri, quando era ancora 'solo' un tesserato dell'Aarhus in Danimarca. La seconda manifestazione di interesse espressa dalla squadra di Francoforte risale invece alla scorsa estate, quando però la società nerazzurra aveva fissato una valutazione ritenuta troppo elevata per il suo cartellino. I contatti in realtà non si sono mai interrotti davvero, può riaprirsi la pista già a gennaio.

La Lazio ha emesso poco fa un comunicato ufficiale sul proprio sito per ribadire la volontà di portare avanti il progetto con Claudio Lotito come presidente e parton della società. Questo il testo: "In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcuni canali social e testate online, riguardanti presunte trattative con fondi stranieri per l’acquisizione di quote della S.S. Lazio S.p.A., si precisa quanto segue: Tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento e costruite con l’unico intento di destabilizzare la Società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa. Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all’estero".

