La Juventus perde di nuovo Bremer, Tudor con soli 4 centrali di ruolo fino a novembre

La Juventus ha perso di nuovo per infortunio il leader della propria difesa Gleison Bremer, che osserverà uno stop di un mesetto circa ma sul quale lo staff medico bianconero ha tutta l'intenzione di muoversi con prudenza per evitare guai ulteriori, anche considerando il precedente stop di oltre 10 mesi che ha dovuto osservare il centrale brasiliano infortunandosi al legamento crociato.

Al netto del problema fisico rimediato da Cabal nell'ultima partita di Champions League contro il Villarreal, che terrà il colombiano fuori dal campo almeno fino a inizio novembre, a Tudor rimangono adesso solamente quattro giocatori utilizzabili nel ruolo di centrale di difesa, con uno schieramento che fin qui però è sempre stato a tre. E uno di questi, Kalulu, è stato pure spesso peraltro impiegato in un'altra posizione, quella del fluidificante a tutta fascia. E solamente in tre delle otto presenze di questa annata (ha giocato tutte le partite della Juventus, da titolare e per 90 minuti) ha effettivamente giocato al centro. Sempre impiegato, proprio come lui senza mai perdersi neppure un minuto, una delle rivelazioni in positivo di questa partenza bianconera, quel Kelly che ha saputo uscire dalle fangose acque della critica in cui era sprofondato nei primi mesi a Torino.

Il sostituto 'naturale' di Bremer al centro della retroguardia, seguendo quanto pensato per la sua Juventus da Tudor in questo avvio, dovrebbe essere Federico Gatti, utilizzato più di una volta in quella posizione. O alternativamente Daniele Rugani, anche se è per distacco il centrale meno utilizzato nel parco difensori. Plausibile che venga promosso con maggior continuità tra i convocati della prima squadra dalla NextGen, come già avvenuto, il 2004 brasiliano Pedro Felipe. E poi potrebbero essere adattati momentaneamente a braccetti profili come Rouhi o Locatelli.

FEDERICO GATTI

Presenze (da titolare): 7 (7)

Minuti: 560

Gol: 1

Assist: 0

PIERRE KALULU

Presenze (da titolare): 8 (8)

Minuti: 720

Gol: 0

Assist: 0

LLOYD KELLY

Presenze (da titolare): 8 (8)

Minuti: 720

Gol: 2

Assist: 1

DANIELE RUGANI

Presenze (da titolare): 2 (1)

Minuti: 97

Gol: 0

Assist: 0