Zielinski sul suo futuro all'Inter: "Farò di tutto per avere più chance. Dipende dalle mie gambe"

Piotr Zielinski è sempre uno dei giocatori più rappresentativi della Polonia. Il centrocampista dell'Inter è intervenuto ai microfoni dei media polacchi in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro la Lituania e ha spiegato: "Sono contento che il legame tra noi e i tifosi si stia rafforzando a ogni partita. Era da molto tempo che non cantavamo così bene insieme e festeggiavamo una vittoria insieme", riporta FCInterNews.it.

L'ex Napoli ha parlato del clima che si respira in Nazionale, sottolineando come sia importante per rendere al meglio: "Siamo anche felici che i tifosi ci abbiano sostenuto così numerosi. Quando cantavano 'giochiamo in casa', si sentiva davvero in campo". Difficile però che la squadra di Urban riesca a qualificarsi direttamente al Mondiale. L'ultima chance la avrà nel match del 14 novembre contro l'Olanda: "Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. È chiaro che loro non sono una squadra qualsiasi, ma una delle migliori squadre d'Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile".

In Polonia si è parlato molto anche del suo futuro all'Inter, sul quale ha risposto così: "Dipende tutto dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Abbiamo tante partite, quindi lotterò per il mio posto".