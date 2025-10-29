Koopmeiners in panchina, nonostante l'assenza di Thuram: la fotografia della crisi dell'olandese

Alla lettura delle formazioni ufficiali di Juventus-Udinese salta all'occhio l'assenza di Teun Koopmeiners, relegato in panchina nonostante l'assenza di Khephren Thuram. Il francese non è stato convocato a seguito di un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Tuttavia Massimo Brambilla ha optato per un modulo a due punte con Yildiz trequartista. E l'ex Atalanta è il sacrificato, assieme a Conceiçao.

Koopmeiners è al momento uno dei peggiori giocatori del campionato, per media voto. In sette partite in cui è stato meritevole di un giudizio ciò che esce è un deludente 5.57. Peggio di lui nella Juventus solo Jonathan David (5.25). Un momento difficile per l'olandese, arrivato la scorsa estate dall'Atalanta per 60 milioni e che non è riuscito mai a giustificare la cifra spesa.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. All. Massimo Brambilla.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Kosta Runjaic

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

ASSISTENTI: Rossi e Bercigli.

IV UFFICIALE: Bonacina.

VAR: Paterna.

AVAR: Guida.