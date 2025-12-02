Juventus, Koopmeiners: "Vogliamo vincere la Coppa Italia, da domani testa al Napoli"
Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 2-0 sull'Udinese: "Voglio spingere con la palla per aiutare la squadra con i miei passaggi. La spalla? Ho sentito qualcosa di strano, ma non è uscita fuori. Dobbiamo tornare a vincere, questa è la storia di questa società. Vogliamo vincere anche la Coppa Italia, ma da domani penseremo alla prossima sfida di campionato col Napoli".
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di importante"
