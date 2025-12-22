L'Atalanta si è allenata stamani dopo la vittoria di Genova. In tre non erano in gruppo
Ieri sera l'Atalanta ha vinto la partita sul campo del Genoa, valevole per la 16^ giornata di Serie A, imponendosi con il risultato finale di 0-1 grazie al gol segnato da Hien a tempo quasi scaduto. Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata per la seduta di allenamento agli ordini di mister Palladino.
Quei giocatori dell'Atalanta scesi in campo ieri sera al Ferraris, c'è stato giusto un po' di lavoro di scarico da dover svolgere. Per tutti gli altri membri del gruppo squadra, invece, una regolare seduta completa. Con qualche eccezione.
Tre calciatori non hanno lavorato infatti in gruppo con gli altri compagni di squadra: lavoro individuale sul campo per l'esterno Mitchel Bakker, ancora alle prese con i postumi del lungo problema fisico che lo ha costretto a stare mesi lontano dal terreno di gioco, ancora terapie invece per gli infortunati Berat Djimsiti e Raoul Bellanova, che proseguono nel loro percorso di recupero.
