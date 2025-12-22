Inter, Diouf impatta sempre bene e scala gerarchie: doppia possibilità in vista dell'Atalanta
Nel momento più complicato della stagione, tra certezze che vacillano e gerarchie da ridiscutere, in casa Inter c’è almeno una nota che continua a tornare con insistenza. Ogni volta che viene chiamato in causa, Andy Diouf risponde presente. Senza paura, senza esitazioni, con quella sfrontatezza che spesso manca a chi arriva per la prima volta nel calcio italiano.
Anche contro il Bologna, nonostante il risultato amaro, il francese ha acceso la manovra appena messo piede in campo. Non è un episodio isolato: da settimane il suo ingresso coincide quasi sempre con una scintilla, un cambio di ritmo, una giocata verticale. Elementi che spingono lo staff a riflettere seriamente sull’ipotesi di una prima maglia da titolare in campionato, dopo l’esordio dall’inizio in Coppa Italia contro il Venezia, impreziosito anche da un gol. Lo si legge sul Corriere dello Sport.
La trasferta con l’Atalanta potrebbe rappresentare il momento giusto. Resta da sciogliere il nodo tattico: riproporlo largo a destra, come accaduto recentemente, oppure riportarlo nel suo habitat naturale da mezzala. Da esterno Diouf ha garantito vivacità immediata, ma da interno potrebbe offrire qualcosa di diverso, soprattutto in termini di strappi e accelerazioni, spezzando un palleggio a volte troppo prevedibile. Il tema resta l’equilibrio, soprattutto in fase di non possesso. È su questo che Cristian Chivu sta riflettendo. I mesi di lavoro alla Pinetina, però, sembrano aver completato il percorso di adattamento del francese. Ora resta solo l’ultimo passo: dimostrare di poter reggere dall’inizio. Bergamo dirà se il momento è davvero arrivato.
